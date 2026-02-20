Tenaris | 900M$ in dividendi rendimento al 3,57% per gli azionisti

Tenaris ha deciso di distribuire 900 milioni di dollari sotto forma di dividendi, un'azione che riflette la sua solidità finanziaria. La società ha scelto di premiare gli azionisti con un rendimento del 3,57%, in un momento in cui il settore energetico mostra segnali di ripresa. La decisione deriva dai risultati positivi ottenuti nel primo trimestre, grazie alla crescita della domanda di tubi per il petrolio e il gas. La distribuzione avverrà nelle prossime settimane, coinvolgendo tutti i titolari di azioni.

Tenaris Distribuisce 900 Milioni di Dollari agli Azionisti: Un Dividendo in Linea con la Solidità Aziendale. Il consiglio di amministrazione di Tenaris ha deliberato la distribuzione di un dividendo straordinario per l’esercizio 2025, pari a 0,89 dollari per azione, per un ammontare complessivo di circa 900 milioni di dollari. La decisione, annunciata il 19 febbraio 2026, premia gli azionisti e riflette la robusta performance finanziaria dell’azienda nel settore dell’acciaio e delle soluzioni per l’energia. Un Rendimento Attraente per gli Investitori. La distribuzione è strutturata in due fasi: un acconto di 0,29 dollari per azione è stato già erogato a novembre 2025, mentre il saldo di 0,6 dollari sarà staccato il 18 maggio 2026, con pagamento previsto per il 20 maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu

Cassa di Risparmio, approvato il bilancio 2025: utile netto a +31% e dividendi per gli azionistiQuesta mattina, la Cassa di Risparmio di Ravenna ha approvato i risultati del bilancio 2025.

Mps: utile record a 3,04 mld €, maxi-dividendi per gli azionisti e svolta per la banca storica italiana.Monte dei Paschi di Siena ha chiuso il 2025 con un utile record di 3,04 miliardi di euro.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.