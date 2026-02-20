Tempesta Pedro verso il Sud | piogge intense neve e vento forte
La tempesta Pedro si sposta dal Nord al Sud, portando piogge abbondanti e nevicate in montagna. Il maltempo causa anche venti forti che scuotono le coste e le campagne, rendendo difficile la viabilità. Un incidente per valanga ha provocato una vittima tra gli escursionisti in una località alpina. Le autorità invitano alla prudenza e preparano interventi di emergenza. La situazione resta critica nelle aree più colpite.
Roma - Il ciclone abbandona il Nord e colpisce il Mezzogiorno con rovesci, nevicate in montagna e raffiche sostenute, mentre si registra una vittima per valanga. La tempesta Pedro ha progressivamente lasciato le regioni settentrionali per dirigersi verso il Sud Italia, con un minimo barico risalito dai 997 hPa di giovedì ai circa 1007 hPa attuali, segnale di un graduale indebolimento. Dopo le precipitazioni abbondanti che hanno interessato il Nord e parte del Centro tirrenico – con accumuli significativi e nevicate sulle Alpi dove il manto fresco ha sfiorato il metro in Friuli Venezia Giulia – la situazione si è spostata verso il medio Adriatico e le regioni meridionali.🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv
