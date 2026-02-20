Tempesta d’amore anticipazioni al 27 febbraio | Luis è sempre più geloso

Luis si infuria perché vede Greta e Miro troppo vicini, e questa volta perde il controllo. La causa è la crescente gelosia del giovane, che si fa sempre più evidente nelle ultime giornate. In particolare, l’atteggiamento di Luis si fa più aggressivo, mentre cerca di allontanare Greta dal suo collega. La scena si svolge davanti a tutti al centro del cortile, suscitando sguardi curiosi tra gli altri personaggi. La tensione tra i protagonisti continua a salire, lasciando il pubblico in attesa di ulteriori sviluppi.

Tempesta d’amore, anticipazioni dal 23 al 27 febbraio. Luis è sempre più geloso del rapporto tra Greta e Miro e finisce per fare una scenata. Greta scopre che Miro ha gettato nella spazzatura i fotoritratti da lui realizzati. L’uomo, però, trova una giustificazione credibile. Henry dimostra poco rispetto per la natura, facendo infuriare Maxi ed i Sonnbichler, continuano le anticipazioni di Tempesta d’amore. Michael capisce che Lale sta abusando dei farmaci che lui le ha prescritto e la mette in guardia. Erik e Yvonne si prendono cura di Michael dopo la partenza di Nicole, continuano le anticipazioni di Tempesta d’amore. 🔗 Leggi su 2anews.it

Tempesta d’amore, anticipazioni settimanali dal 23 al 27 febbraio 2026: dopo una scenata di Luis, Greta si scusa con Miro (e fa una scoperta sconvolgente)Luis ha perso il controllo durante un confronto con Greta, portando a una scena intensa che spinge Greta a chiedere scusa a Miro.

