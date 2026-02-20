Telese Terme interventi rapidi alla scuola di Via Turistica del Lago

A Telese Terme, i lavori alla scuola di Via Turistica del Lago sono partiti rapidamente dopo che un problema di infiltrazioni d'acqua ha danneggiato alcuni muri. La causa principale è stata una perdita nelle tubature, scoperta durante un controllo di routine. I tecnici hanno già avviato le riparazioni per evitare che il problema peggiorasse, sfruttando le pause delle lezioni. L’obiettivo è rendere l’edificio più sicuro e pronto per il ritorno degli studenti, senza interrompere troppo le attività scolastiche. I lavori continueranno nelle prossime settimane.

Tempo di lettura: 2 minuti Sfruttare la pausa delle attività didattiche per restituire agli studenti una scuola più sicura e funzionale. È questo l’obiettivo raggiunto dal Consigliere Comunale e Segretario cittadino di Forza Italia, Tommaso Mortaruolo, che ha seguito in prima persona i lavori di manutenzione presso il plesso della scuola media di Via Turistica del Lago. Gli interventi, programmati e sollecitati agli uffici competenti durante le recenti vacanze di Carnevale, sono stati finalizzati a risolvere diverse criticità strutturali e funzionali che interessavano l’edificio, riducendo al minimo l’impatto sulla vita scolastica di studenti e personale.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Telese Terme, interventi rapidi alla scuola di Via Turistica del Lago Leggi anche: Telese, messa in sicurezza del plesso scolastico in via Turistica del Lago Leggi anche: Telese Terme, disagi alla scuola media per lavori nei bagni: famiglie preoccupate, Bozzi chiede chiarimenti Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Telese – Antiche Terme Jacobelli, domani la riaperturaA distanza di un anno esatto dall’avvio dei lavori di restauro e restyling, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento consegnerà il complesso monument ... ilsannioquotidiano.it Telese, le ‘Terme Jacobelli’ tornano alla città: venerdì la consegna dopo i lavori di riqualificazioneVenerdì 20 febbraio 2026, alle ore 17.30, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento consegna il complesso monumentale delle Antiche Terme Jacobelli al ... ntr24.tv La Rocca sceglie l'ex primo cittadino di Telese Terme e l'attuale vice sindaca di Ponte - facebook.com facebook