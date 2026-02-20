telese effettuati i lavori di manutenzione alla scuola di via turistica del lago

A Telese, sono stati completati i lavori di manutenzione alla scuola di Via Turistica del Lago, dopo che alcune crepe avevano sollevato preoccupazioni tra genitori e insegnanti. Gli interventi hanno riguardato il consolidamento delle strutture e la sistemazione degli infissi, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza degli studenti. La scuola riaprirà lunedì prossimo, pronta ad accogliere nuovamente gli alunni in un ambiente più stabile. I lavori si sono svolti durante le vacanze scolastiche, senza interrompere le lezioni.

Sfruttare la pausa delle attività didattiche per restituire agli studenti una scuola più sicura e funzionale. È questo l'obiettivo raggiunto dal Consigliere Comunale e Segretario cittadino di Forza Italia, Tommaso Mortaruolo, che ha seguito in prima persona i lavori di manutenzione presso il plesso della scuola media di Via Turistica del Lago. "Quando prendo un impegno per Telese, me ne faccio carico fino in fondo," dichiara il Consigliere Tommaso Mortaruolo. "Come da indicazioni del sindaco Giovanni Caporaso e in linea con la ferma volontà di questa amministrazione di mettere la scuola al primo posto, ho seguito personalmente ogni fase dell'intervento, lavorando fianco a fianco con gli uffici affinché i disagi per la comunità fossero ridotti al minimo.

