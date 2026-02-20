Teatro Simone Cristicchi porta in scena al Morlacchi Franciscus

Simone Cristicchi ha portato in scena al teatro Morlacchi di Perugia il suo nuovo spettacolo,

Il noto artista sarà a Perugia mercoledì 25 e giovedì 26 febbraio con un racconto su San Francesco tra riflessioni, domande e canzoni inedite Simone Cristicchi protagonista al teatro Morlacchi con "Franciuscus. Il folle che parlava agli uccelli". Il noto artista sarà a Perugia mercoledì 25 e giovedì 26 febbraio e porterà sul palco una nuova rappresentazione di San Francesco tra riflessioni, domande e canzoni inedite. L'opera è scritta da Cristicchi con Simona Orlando, le canzoni inedite sono di Simone Cristicchi e Amara, le musiche e le sonorizzazioni di Tony Canto. Lo spettacolo racconta San Francesco, che è stato innanzitutto un uomo in crisi, consumato dai dubbi, un laico che imparava facendo, si perfezionava incontrando, e il cui esempio riuscì ad attrarre una comunità, ma non senza destare sospetti di alcuni del popolo.🔗 Leggi su Perugiatoday.itImmagine generica

