Teatro Sannazaro in fiamme | storia di una gestione e un gioiello

Un incendio ha devastato il Teatro Sannazaro di Napoli, situato in via Chiaia, causando danni ingenti alla struttura. Le fiamme sono divampate nella notte, probabilmente a causa di un cortocircuito, e hanno annerito le facciate e distrutto parti del palcoscenico. L’edificio, simbolo di tradizione teatrale, era stato recentemente oggetto di interventi di restauro. Le autorità stanno effettuando verifiche per accertare le cause dell’incendio. La scena rimane tutta da ricostruire.
Il Teatro Sannazaro di Napoli Distrutto dalle Fiamme: Una Storia di Gestione e di Ricordi Perduti. Un incendio di vaste proporzioni ha gravemente danneggiato il Teatro Sannazaro di Napoli, in via Chiaia, distruggendo un patrimonio culturale e storico inestimabile. La famiglia Veglia-Sansone, legata alla gestione del teatro da decenni, ha chiarito di non essere proprietaria dell’immobile, sottolineando come la polizza antincendio sia a carico dei proprietari, mentre le indagini sono in corso per accertare le cause del rogo. Un Teatro Rinasce dalle Ceneri: La Storia del Sannazaro. Il Teatro Sannazaro, un punto di riferimento per la cultura napoletana, ha una storia complessa e affascinante.🔗 Leggi su Ameve.eu
