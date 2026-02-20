Teatro Sannazaro distrutto dalle fiamme Sono andati in fumo anche i sacrifici e i ricordi

Un incendio ha devastato il Teatro Sannazaro, causando ingenti danni alla struttura. Le fiamme hanno distrutto il palcoscenico e le scenografie, cancellando anni di lavoro e ricordi. Sasà Vanorio spiega che il sistema antincendio ha funzionato correttamente, ma la perdita resta pesante. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incendio che ha preso fuoco nella notte, lasciando dietro di sé un vuoto nel quartiere. La comunità si mobilita per ricostruire.

La lettera di Sasà Vanorio: "Noi non siamo i proprietari e non è vero che il sistema anti-incendio non ha funzionato".🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Napoli, teatro Sannazaro distrutto dalle fiamme Leggi anche: Teatro Sannazaro distrutto dalle fiamme, Giuli a Napoli: incontro con i proprietari e tavolo in Prefettura Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Nel cuore di Napoli le fiamme distruggono il teatro Sannazaro; Incendio Sannazaro, i grandi teatri storici distrutti dalle fiamme in Italia e nel mondo; Napoli, incendio nella notte nel quartiere Chiaia: in fiamme la cupola del Teatro Sannazaro; Lara Sansone fuori dal teatro Sannazaro distrutto dall'incendio a Napoli, la proprietaria scoppia in lacrime. Napoli, il teatro Sannazaro distrutto dalle fiamme. Il sindaco: «Lo ricostruiremo»Di primo mattino, il fumo si respira già da piazza Trieste e Trento o da corso Vittorio Emanuele. Brucia il Sannazaro ed è come se bruciasse tutta Napoli. L’inferno di ... ilmessaggero.it Napoli, rogo distrugge il teatro Sannazaro: l'intervento dei vigili del fuoco per domare le fiammeDanni per decine di milioni di euro, un’indagine per incendio colposo e l’annuncio del massimo impegno per la ricostruzione. Un duro colpo al patrimonio artistico campano e nazionale. Perché il teatro ... lastampa.it Forza, bellezza e prorompente talento. Dopo il Teatro Sannazaro, Napoli perde un altro monumento. Addio, Angela Luce - facebook.com facebook Artisti uniti per il teatro Sannazaro, Stefano De Martino: “Una ferita che ci colpisce” x.com