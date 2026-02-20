teatro musica e party anni 90 collezionismo e degustazioni

L’evento di questo weekend a Pavia, dedicato agli amanti del teatro, della musica e delle feste anni '90, ha attirato molti appassionati. La manifestazione include spettacoli dal vivo, DJ set e un’area dedicata al collezionismo di memorabilia dell’epoca. Oltre alle esibizioni, sono in programma degustazioni di cibi e bevande tipiche di quegli anni. La città si riempie di visitatori provenienti da Milano e Monza, pronti a rivivere le atmosfere di un’epoca che ancora affascina. L’evento si svolge nel centro storico fino a domenica.

Da Pavia a Milano passando per Monza e Brianza, sono davvero numerosi gli appuntamenti nei prossimi giorni. Ecco dunque una selezione di iniziative tra cui scegliere. Teatro, revival e anche spazio agli hobby in questa settimana. Domani alle 21 al teatro Domus Pacis di Pavia andrà in scena ’Io e Alice’, uno spettacolo che parla di seconde possibilità e di come gli incontri possono cambiare la vita. Domenica alle 18 al teatro Fraschini andrà in scena ’Pinocchio’ il musical. A Varzi (Pv) domani sera alle 23.30, nell’ambito del Carnevale per la serata della Pentolaccia, ci sarà il format musicale ’Voglio tornare negli anni ’90’. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Degustazioni, party anni Novanta e la grande fieraIl centro di Milano si anima con degustazioni di vini e formaggi, mentre in diversi quartieri si svolgono party a tema anni Novanta, attirando giovani e nostalgici.

Capodanno 2026: in piazza Duomo party anni '90 e non soloA Messina, il Capodanno 2026 si svolgerà in Piazza Duomo, trasformata in un grande spazio di festa con Radio Time 90.

