Teatro Lottounico apre la selezione per il ‘Progetto Compagnia Under 35’
L’associazione Lottounico ha avviato le selezioni per il ‘Progetto Compagnia Under 35’, un’iniziativa che mira a coinvolgere giovani attori e attrici nel processo creativo. La scelta nasce dal desiderio di trasformare il palco e lo spazio di prova in un luogo di confronto e crescita condivisa. Il progetto vuole offrire ai giovani un’opportunità concreta di mettere in scena le proprie storie e riflettere sul presente attraverso il teatro. La scadenza per le candidature è prevista per la fine del mese.
(Adnkronos) – Scrivere un testo pensato per un gruppo, trasformare lo spazio di prova in una comunità creativa, dare voce alle urgenze delle giovani generazioni e indagare come il teatro possa raccontare e rielaborare il loro presente. Sono gli obiettivi del 'Progetto Compagnia Under 35', un percorso formativo gratuito rivolto a compagnie under 35 –.
