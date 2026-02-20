Tamponamento sulla Sora–Ferentino uomo sbalzato dall’auto

Un incidente grave ha coinvolto un’auto sulla strada Sora–Ferentino, poco oltre la rampa di Castelliri, in direzione Ferentino. L’automobilista, per cause ancora da chiarire, è stato sbalzato fuori dal veicolo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno portato l’uomo in ospedale in condizioni critiche. La polizia sta ricostruendo la dinamica dello schianto e ha bloccato temporaneamente il traffico per consentire i rilievi. La strada rimane chiusa in quel tratto fino a ulteriori accertamenti.

Violento impatto sotto la pioggia nei pressi della rampa di Castelliri: coinvolte un’Alfa Romeo Mito e una Toyota Yaris. Ferito il conducente in panne Un grave incidente si è verificato ieri lungo la superstrada Sora–Ferentino, nel tratto poco oltre la rampa di Castelliri, in direzione Ferentino. Due le vetture coinvolte: un’Alfa Romeo Mito e una Toyota Yaris. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio delle forze dell’ordine, una delle due auto sarebbe rimasta in panne fermandosi sulla corsia di emergenza. A bordo si trovava il proprietario, residente a Broccostella, che stava attendendo il figlio partito per recuperare un carro attrezzi.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Leggi anche: Tragico schianto sulla Cassia fra due auto: 17enne viene sbalzato dall’auto e muore sul colpo Leggi anche: Incidente mortale sulla famosa strada italiana, 17enne sbalzato dall’auto. Terribile Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Schianto sulla Sora-Ferentino: arrivano i soccorsi; Tamponamento sulla Sora–Ferentino, uomo sbalzato dall’auto; Incidente sulla Sora-Cassino: cinque feriti, arriva l'eliambulanza; Incidente sulla Sora-Ferentino, schianto tra due auto: un uomo sbalzato sull’asfalto. Il 'tratto della morte' sulla Sora-Ferentino torna a far pauraL’autovelox coperto da un telo nero. Poco dopo i fiori a ricordare una vittima. Lo chiamano il tratto della morte, tra Giglio e Castelmassimo, nel Comune di Veroli. Pochi chilometri sulla ... rainews.it Strade, due incidenti e una giornata da dimenticareDue gravi incidenti, uno in autostrada lungo la A1 Roma-Napoli e l'altro sulla superstrada Ferentino-Frosinone-Sora si sono verificati ieri mattina Bilancio pensante: un morto, una ferita grave ed ... ilmessaggero.it /, a circa 7 km dall'uscita Sora della superstrada Ferentino-Sora, , ./, . , soppal - facebook.com facebook