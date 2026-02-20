Tajani a Forlì dopo il Board of Peace Il sindaco Zattini gli dona il dossier per la Capitale della Cultura

Antonio Tajani è arrivato a Forlì dopo aver partecipato a una riunione a Washington dedicata alla promozione della pace. Il sindaco Zattini gli ha consegnato personalmente un dossier sulla candidatura della città come Capitale della Cultura, un progetto che mira a valorizzare il patrimonio locale. Tajani ha ascoltato con attenzione le proposte e ha incontrato alcuni rappresentanti del settore culturale. La visita si è conclusa con una passeggiata nel centro storico.

Il sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, ha accolto in Municipio venerdì pomeriggio il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, reduce dalla prima riunione del Board of Peace a Washington. Nel corso dell'incontro, al quale hanno preso parte anche il presidente della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, Maurizio Gardini, e la parlamentare di Forza Italia Rosaria Tassinari, il primo cittadino ha donato al vicepremier una copia del dossier "Forlì 2028. I sentieri della bellezza". "Ringrazio il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani per la visita a Forlì - ha dichiarato Zattini -.