SZA canta Save The Day per Jumpers – Un Salto tra gli Animali | singolo disponibile colonna sonora in arrivo!

SZA ha pubblicato il brano “Save The Day” ispirato al film d’animazione Jumpers – Un Salto tra gli Animali. La cantante ha scelto di dedicare questa canzone alla colonna sonora del film, che sarà disponibile prossimamente. Il singolo, ora in streaming, accompagna la promozione del nuovo progetto Disney e Pixar. La musica di SZA si unisce alle immagini animate, creando un collegamento tra musica e cinema per i fan di entrambe le esperienze.

Disney e Pixar annunciano che il nuovo singolo di SZA " Save The Day ", tratto dal film d'animazione Jumpers – Un Salto tra gli Animali, è ora disponibile su tutte le piattaforme. Il brano, interpretato e scritto da SZA, con musica composta da SZA, Ben Lovett e Rob Bisel, cattura perfettamente il cuore emotivo della protagonista Mabel. La colonna sonora completa del film, che include " Save The Day " e le musiche originali composte da Mark Mothersbaugh, debutterà il 6 marzo 2026, un giorno dopo l'uscita nelle sale italiane del film (prevista per il 5 marzo 2026).