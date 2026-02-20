SYS-DAT blindata | acquisizione da 5x EBITDA per la cybersecurity

SYS-DAT, azienda italiana nel settore informatico, ha acquistato completamente et.ics per rafforzare la sua posizione nella cybersecurity. La decisione deriva dalla crescita costante del mercato e dalla richiesta di soluzioni più sicure da parte delle aziende. L’operazione, valutata circa cinque volte l’EBITDA, mira a integrare le competenze di et.ics e migliorare l’offerta di prodotti e servizi. SYS-DAT continua a investire nel settore digitale, puntando a espandere la propria presenza nel settore della sicurezza informatica. La società ha già avviato le prime integrazioni operative.

SYS-DAT punta alla cybersecurity: acquisita et.ics per rafforzare la presenza nel settore. SYS-DAT, operatore italiano attivo nel settore informatico quotato al segmento STAR del mercato azionario, ha annunciato l'acquisizione del 100% del capitale di et.ics, società specializzata in servizi di cybersecurity, infrastructure management e data protection. L'operazione, comunicata lo scorso 19 febbraio, mira a consolidare la posizione di SYS-DAT in un mercato in rapida crescita e sempre più strategico per le aziende di ogni dimensione. Un mercato in crescita: l'importanza della cybersecurity. La cybersecurity è diventata una priorità assoluta per aziende e governi in tutto il mondo.