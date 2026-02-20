Svizzera | incendio al club indagine su uscite bloccate e fuga

Un incendio scoppiato al club di Crans Montana ha provocato il panico tra i presenti, con molte uscite bloccate e alcune persone che sono riuscite a fuggire tra le fiamme. La causa dell’incendio è ancora da chiarire, ma le testimonianze parlano di momenti di confusione e paura, mentre i soccorritori cercano di gestire la situazione. La polizia ha aperto un’indagine per capire cosa sia successo quella notte terribile. La scena resta sotto osservazione.

Crans Montana, la Notte degli Orrori: Testimonianze di Panico, Uscite Bloccate e una Fuga Contestata. Roma, 20 febbraio 2026 – Le rivelazioni dei connazionali coinvolti nell'incendio del locale Le Costellation a Crans Montana, in Svizzera, stanno dipingendo un quadro allarmante della notte tragica. I feriti hanno raccontato di un ambiente caotico, con difficoltà nell'evacuazione dovute a uscite ostruite, e hanno menzionato la figura di Jessica Moretti, la cui condotta durante l'emergenza è ora al centro dell'indagine. L'Indagine Italiana: Ricostruire la Dinamica e Accertare le Responsabilità. La Procura di Roma ha avviato un'indagine per accertare le responsabilità dell'incidente, ascoltando direttamente i cittadini italiani rimasti coinvolti.

Svizzera, incendio in un resort a Crans-Montana: diverse decine di morti, circa 100 feriti

