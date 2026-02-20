Sviluppo del territorio con Fermento
In città nasce "Fermento". il nuovo laboratorio di idee per far correre il territorio. Al via giovedì 26 febbraio il format promosso da gCube e BC Café. Uno spazio aperto a cittadini e imprese per "trasformare le competenze locali in progetti concreti di sviluppo". In un momento in cui le aree interne cercano nuove strade per il rilancio, Fabriano risponde con la forza delle relazioni e dell’innovazione. Prende il via "Fermento", un format inedito di incontri periodici nato per tessere una rete solida e dinamica tra persone, professionisti, imprese e realtà associative. L’obiettivo è ambizioso ma estremamente pragmatico: favorire sinergie concrete che possano contribuire alla crescita economica, sociale e culturale del territorio, partendo dal presupposto che le aree montane dispongano già di tutte le competenze necessarie per competere su scala globale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
