Sveglie alle 5 tempeste di neve pins in regalo | le Olimpiadi raccontate dagli shaper delle piste

Gli shaper delle piste si alzano alle 5 del mattino per preparare le aree di gara, anche in condizioni di tempesta di neve. La loro attività permette agli atleti di sciare su superfici perfette e sicure. Durante le Olimpiadi, consegnano anche regali come pin ai volontari e ai partecipanti. Senza il loro lavoro meticoloso, lo spettacolo sportivo non potrebbe svolgersi senza intoppi. Questi artigiani della neve sono fondamentali per il successo delle competizioni.

(Adnkronos) – Alle Olimpiadi c'è un lavoro invisibile che rende lo spettacolo possibile. È quello degli shaper, gli artigiani della neve. I professionisti responsabili della manutenzione quotidiana di salti, strutture e linee all'interno degli snowpark e sulle piste. Da Bormio a Livigno, nei giorni di Milano Cortina hanno spalato neve per giorni, trasformando pendii bianchi in palcoscenici di pura adrenalina. Sempre dietro le quinte. Dalle prime ore del mattino a tarda sera. "È la mia prima volta ai Giochi Olimpici e non posso lamentarmi – racconta all'Adnkronos Luca Biagiotti, 46 anni, ai piedi della pista di ski cross di Livigno -.