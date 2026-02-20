Sveglie alle 5 tempeste di neve pins in regalo | le Olimpiadi raccontate dagli shaper delle piste

Gli shaper delle piste si svegliano alle cinque ogni giorno, affrontando tempeste di neve per preparare le piste. Sono loro a modellare la neve, creando superfici perfette per le gare. In queste giornate fredde, consegnano anche piccoli regali ai partecipanti, come pin commemorativi. Il loro lavoro silenzioso e preciso permette agli atleti di scendere in pista in condizioni ottimali. Senza di loro, lo spettacolo olimpico non potrebbe andare in scena.

(Adnkronos) – Alle Olimpiadi c’è un lavoro invisibile che rende lo spettacolo possibile. È quello degli shaper, gli artigiani della neve. I professionisti responsabili della manutenzione quotidiana di salti, strutture e linee all’interno degli snowpark e sulle piste. Da Bormio a Livigno, nei giorni di Milano Cortina hanno spalato neve per giorni, trasformando pendii bianchi in palcoscenici di pura adrenalina. Sempre dietro le quinte. Dalle prime ore del mattino a tarda sera. “È la mia prima volta ai Giochi Olimpici e non posso lamentarmi – racconta all’Adnkronos Luca Biagiotti, 46 anni, ai piedi della pista di ski cross di Livigno -.🔗 Leggi su Seriea24.it

Alle Olimpiadi la neve naturale sarà rimossa, solo neve artificiale a Milano-Cortina: garantisce più equità sulle pisteAlle Olimpiadi di Milano-Cortina la neve naturale sarà completamente rimossa.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.