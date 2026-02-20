Superbike Brembo è il nuovo Innovation Partner

Brembo, azienda bergamasca specializzata nei sistemi frenanti, ha firmato un accordo con il campionato Superbike. La casa leader fornirà tecnologie innovative per le moto, contribuendo a migliorare sicurezza e performance. L’intesa è di lunga durata e coinvolge anche lo sviluppo di nuovi materiali e soluzioni di frenatura. La collaborazione mira a portare avanti progetti tecnici avanzati, coinvolgendo direttamente i piloti e i team. Brembo entra così ufficialmente nel mondo delle corse su strada, rafforzando la propria presenza nel settore.

Con l'Australian Round, in programma nel fine settimana del 22 febbraio 2026 sul circuito di Phillip Island, scatterà anche la collaborazione fra il Mondiale Superbike e Brembo, nuovo Innovation Partner del campionato. Alla vigilia del primo dei dodici round stagionali (l'Italia sarà protagonista sia sulla griglia di partenza sia con gli appuntamenti in programma sui circuiti di Misano Adriatico e di Cremona), le parti hanno ufficializzato la sottoscrizione di un accordo pluriennale con l'obiettivo di garantire un impegno reciproco verso l'eccellenza (in termini di performance e di sicurezza) nel mondo delle competizioni motociclistiche derivate dalla produzione di serie.