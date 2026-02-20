Sud in Rilancio | ColMare punta su imprese giovani e il futuro
Il progetto “ColMare” ha avviato un programma di sostegno alle imprese e ai giovani nel Sud, con l’obiettivo di rafforzare l’economia locale. La città di Bari e la Bat (Barletta, Andria, Trani) hanno deciso di dedicare un anno intero alla promozione di nuove opportunità imprenditoriali. In particolare, vengono organizzati corsi di formazione e incontri con aziende innovative. Si tratta di un piano concreto per stimolare il rilancio economico della regione e favorire lo sviluppo di nuove imprese.
Bari e BAT Capitale d’Impresa: Un Anno per Rilanciare il Sud Italia. Bari e la Bat (Barletta, Andria, Trani) si preparano ad affrontare un anno dedicato alla valorizzazione del tessuto imprenditoriale locale. L’iniziativa, denominata “ColMare” e promossa da Confindustria, mira a creare un ponte tra imprese, istituzioni e cittadini, con un particolare sull’innovazione e il coinvolgimento dei giovani. Il programma, che si svolgerà dal 21 febbraio al 1° novembre 2026, rappresenta un’occasione strategica per rilanciare l’economia e l’immagine del territorio. Un Calendario di Eventi e Iniziative. Il programma “ColMare” prenderà il via il 21 febbraio con un evento inaugurale al Teatro Kursaal Santalucia di Bari.🔗 Leggi su Ameve.eu
