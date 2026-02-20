Successo per il convegno ' Le opportunità per una pittrice nel seicento napoletano Diana de Rosa Annella di Massimo tra passione per l’arte mistero oblio'

Il convegno su Diana de Rosa “Annella di Massimo” ha attirato molti partecipanti, a causa dell’interesse verso la vita di questa pittrice del Seicento napoletano. La sala della Loggia del Maschio Angioino si è riempita completamente, dimostrando quanto il pubblico voglia scoprire i segreti di questa artista spesso dimenticata. Gli interventi hanno analizzato la sua passione per l’arte e le vicende misteriose che la circondano. La discussione si è concentrata anche sulle opere che ancora si trovano in qualche collezione privata.

Considerevole ed appassionata la partecipazione al convegno "LE OPPORTUNITA' PER UNA PITTRICE NEL SEICENTO NAPOLETANO DIANA DE ROSA "Annella di Massimo", tra passione per l'arte, mistero, oblio" che ha registrato il tutto esaurito nella Sala della Loggia del Maschio Angioino. L'evento, organizzato dalla Commissione Pari Opportunità dell'Ordine degli Architetti PPC di Napoli e provincia, con il patrocinio del Comune di Napoli, si è rivelato estremamente interessante in quanto ha toccato i temi della parità di genere nel campo dell'Arte e dell'Architettura nel Seicento sino ai nostri giorni. La tematica è partita dalla volontà della Commissione Pari Opportunità dell'Ordine Architetti PPC di Napoli, di riabilitare e far conoscere la figura di una pittrice attiva nella prima metà del Seicento a Napoli, Diana De Rosa (Napoli 1602-1643), conosciuta con il soprannome di Annella di Massimo in riferimento alla scuola del celebre Massimo Stanzione di cui era allieva.