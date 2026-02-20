Subsonica | 30 anni di hit e nuove scoperte a Villa Torlonia 2026

I Subsonica celebrano 30 anni di musica con un concerto a Villa Torlonia nel 2026. La band tornerà a suonare dal vivo dopo molto tempo, portando sul palco i successi più amati e alcune sorprese. L’evento si terrà il 22 agosto e attirerà fan da tutta Italia. La scelta di Villa Torlonia, un luogo storico e suggestivo, rende l’occasione ancora più speciale. La band ha annunciato che durante il concerto proporrà anche brani nuovi, oltre ai classici che hanno segnato la loro carriera.

Subsonica in Concerto a Villa Torlonia: Un Evento Unico per Celebrare Trent'anni di Musica. I Subsonica porteranno la loro energia sul palco di Villa Torlonia, a San Mauro Pascoli, il 22 agosto 2026. L'esibizione, parte della quattordicesima edizione del festival "Acieloaperto", celebra i trent'anni di carriera della band torinese e l'imminente uscita del loro undicesimo album in studio, 'Terre Rare', previsto per il 20 marzo. Un'occasione per rivivere le hit che hanno segnato un'epoca e per scoprire le nuove sonorità del gruppo. Un Festival Consolidato e una Scelta Significativa. "Acieloaperto" si è affermato nel corso degli anni come un appuntamento estivo di rilievo per gli amanti della musica, ospitando artisti di fama nazionale e internazionale.