Sturla Holm Laegreid pareggia un record vecchio di un secolo! Mattatore nel biathlon ma l’oro…

Sturla Holm Laegreid ha conquistato cinque medaglie alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, diventando il primo atleta a ottenere così tanti podi in questa disciplina in un’unica edizione. La sua performance include due bronzi, due argenti e un argento nella mass start, portando a casa un record che risale a più di un secolo fa. La sua determinazione ha stupito gli appassionati di biathlon, che ora attendono di vedere se riuscirà a superare ulteriori traguardi.

Sturla Holm Laegreid ha conquistato cinque medaglie nel biathlon alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: bronzo nell’individuale, bronzo nella sprint, argento nell’inseguimento, argento nella staffetta maschile e oggi l’argento nella mass start. Il norvegese ha fatto parecchio parlare per le sue dichiarazioni in conferenza stampa e per la sua ammissione di infedeltà, ma è più importante soffermarsi sul fatto che è salito sul podio in cinque eventi sui sei andati in scena ad Anterselva (all’appello manca soltanto la staffetta mista) è assolutamente rimarchevole dal punto di vista tecnico.🔗 Leggi su Oasport.it

