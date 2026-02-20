Studente accoltellato a Milano possibile giudizio immediato per 3 ragazzi monzesi

Un ragazzo di 22 anni, studente alla Bocconi, è stato ferito con un coltello a Milano lo scorso 12 ottobre. La lite tra lui e tre minorenni di Monza è finita con un’aggressione violenta. Secondo le prime indagini, i tre giovani sono accusati di aver colpito lo studente senza motivo apparente. La procura sta valutando se chiedere un giudizio immediato contro i ragazzi, che sono stati già individuati e interrogati. La vicenda ha scosso l’ambiente universitario e la zona coinvolta.

Possibile giudizio immediato per i tre minorenni - all'epoca dei fatti - che hanno aggredito lo studente 22enne della Bocconi lo scorso 12 ottobre. È quanto scritto nell'atto del gip del tribunale dei minori e notificato ai legali dei giovani nei giorni scorsi. Intorno alle 3 del 12 ottobre 2025, uno studente 22enne dell'Università Bocconi di Milano è stato aggredito nel capoluogo di Regione da 5 ragazzi in Corso Como. Il 22 ha ripotato un'emorragia che gli ha fatto perdere 5 litri di sangue e la lesione estesa del midollo spinale. Si teme resterà invalido per tutta la vita.