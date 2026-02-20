Striscia la Notizia le pagelle del 19 febbraio | Pucci prende male il Tapiro 5 Le ex Veline diventano supereroine 7

Il personaggio di Pucci ha ricevuto un punteggio di 5 nel Tapiro, causato dalla sua performance durante la puntata del 19 febbraio di Striscia la Notizia. Le ex Veline si sono invece trasformate in supereroine, conquistando un 7 nelle pagelle. La trasmissione, giunta alla sua 38esima stagione, ha scelto di chiudere con un tono nostalgico, ricordando momenti passati e personaggi che hanno caratterizzato gli anni. La puntata ha mostrato un mix di umorismo e ricordi, lasciando spazio anche a qualche sorpresa.

Striscia la Notizia saluta questa 38esima stagione con una puntata che gioca apertamente la c arta della nostalgia. Più che sorprendere, il programma sceglie di guardarsi allo specchio: volti storici, ritorni amarcord e siparietti che sanno di déjà-vu. Al centro restano Enzo Iacchetti ed Ezio Greggio, coppia che continua a muoversi con la sicurezza di chi quel palco lo abita da decenni. Intorno a loro sfilano pezzi di storia del programma: ex Veline, ex conduttori, momenti cult riesumati con affetto (e un pizzico di autocelebrazione). Una puntata che conferma una cosa: quando Striscia tira fuori l'album dei ricordi torna a essere, nel bene e nel male, esattamente quello che è sempre stata.