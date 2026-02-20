Strisce orizzontali anima eterna | ecco la nuova maglia della Juventus

La Juventus ha presentato la sua nuova maglia, ispirata alle righe orizzontali. La scelta mira a celebrare la storia e l’identità del club, con un design che richiama i momenti più significativi delle ultime stagioni. La maglia, realizzata con materiali innovativi, vuole rafforzare il legame tra i tifosi e la squadra. I sostenitori si preparano a indossarla già nelle prossime partite. La nuova divisa sarà disponibile nei negozi ufficiali a partire dalla settimana prossima.

Ci sono maglie che raccontano partite. Altre che raccontano epoche. E poi ci sono maglie che raccontano l'anima di un club. Il nuovo 4° kit della Juventus nasce proprio da qui: dalla volontà di guardare indietro per andare avanti, di custodire la tradizione e allo stesso tempo darle una nuova direzione.Una maglia che ripensa il simbolo più sacro dell'identità bianconera – le strisce – senza snaturarlo. Sempre bianconero. Sempre Juventus. Il 21 febbraio, contro il Como, la Juventus scenderà in campo con una maglia diversa dal solito. Non solo per il design, ma per il significato che porta con sé: sarà il debutto ufficiale del nuovo 4° kit, frutto della collaborazione con adidas e Studio Sgura.