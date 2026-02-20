Strefezza | Milan a San Siro? Stiamo lavorando bene per provare a rubare punti

Gabriel Strefezza ha dichiarato che il Parma si sta preparando con impegno per affrontare il Milan a San Siro. La squadra lavora ogni giorno per migliorare le proprie prestazioni e puntare a ottenere punti importanti. Strefezza, recentemente arrivato, ha spiegato che il gruppo è motivato e concentrato sulla sfida. La partita rappresenta un’occasione per mettere in mostra il lavoro svolto in allenamento e dimostrare il valore della squadra. La sfida tra Parma e Milan si avvicina e i tifosi attendono con interesse.

«Conosco bene la Serie A, il Parma è una squadra giovane ma con tanti talenti. Ci divertiamo in mezzo, proviamo a giocare e a segnare, abbiamo fatto due vittorie pesantissime ma non dobbiamo mollare perché c’è ancora tanto da lavorare e tanto da fare. Abbiamo sofferto non solo col Bologna, ma anche col Verona. Il mister mi chiede di stare libero, di giocare, di aiutare i compagni e di andare fra le linee. Provo a farlo, per ora stiamo lavorando bene e portiamo avanti la nostra idea». LEGGI ANCHE: Milan, niente Vlahovic? Pavlovic, le condizioni del difensore. Doppio colpo dal Real! Sul Milan: "Nel giocare col Milan a San Siro ci sono tante motivazioni, stiamo lavorando bene in questi giorni, sia sulla fase difensiva che offensiva per provare a rubare punti, vogliamo giocarcela e provare a vincere». 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Strefezza: “Milan a San Siro? Stiamo lavorando bene per provare a rubare punti” Milan, incubo neopromosse: anche il Sassuolo fa punti a San Siro. Serve una punta: Füllkrug o …Il Milan di Allegri pareggia 2-2 contro il Sassuolo di Grosso nella 15ª giornata di Serie A 2025-2026, confermando alcune difficoltà e la necessità di rinforzi. Leggi anche: Torino, Baroni: "Stiamo lavorando sulla testa. Serve più attenzione già contro il Milan" Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: SERIE A ENILIVE | PARMA-HELLAS VERONA 2-1; Consigli fantacalcio, chi schierare nella 25^ giornata: Strefezza is back; Parma, Bernabè e Strefezza avvisano il Milan: Finché la salvezza non sarà matematica, noi cercheremo di portare punti a casa. Strefezza carica il Parma: «A Milano per rubare punti»L’ultimo acquisto del mercato invernale del Parma Calcio, Gabriel Strefezza, a 15 giorni esatti dalla sua conferenza di presentazione, è tornato a parlare a media. Questa volta nazionali. L’attaccante ... sportparma.com Parma, Strefezza verso il Milan: Vogliamo giocarcela e provare a vincereGabriel Strefezza si è integrato molto bene nel Parma, con Carlos Cuesta che lo ha subito lanciato nella mischia, nelle prime apparizioni in maglia ducale. L'attaccante, intervistato da ... milannews.it Milan Como, la striscia si interrompe Il dato statistico che cattura l’attenzione a San Siro facebook Milan-Como, dai gol di Leao ai risultati con le big: tutti i numeri dell’1-1 di San Siro x.com