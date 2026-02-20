Strefezza | Milan a San Siro? Stiamo lavorando bene per provare a rubare punti

Gabriel Strefezza ha dichiarato che il Parma si sta preparando con impegno per affrontare il Milan a San Siro. La squadra lavora ogni giorno per migliorare le proprie prestazioni e puntare a ottenere punti importanti. Strefezza, recentemente arrivato, ha spiegato che il gruppo è motivato e concentrato sulla sfida. La partita rappresenta un’occasione per mettere in mostra il lavoro svolto in allenamento e dimostrare il valore della squadra. La sfida tra Parma e Milan si avvicina e i tifosi attendono con interesse.

«Conosco bene la Serie A, il Parma è una squadra giovane ma con tanti talenti. Ci divertiamo in mezzo, proviamo a giocare e a segnare, abbiamo fatto due vittorie pesantissime ma non dobbiamo mollare perché c’è ancora tanto da lavorare e tanto da fare. Abbiamo sofferto non solo col Bologna, ma anche col Verona. Il mister mi chiede di stare libero, di giocare, di aiutare i compagni e di andare fra le linee. Provo a farlo, per ora stiamo lavorando bene e portiamo avanti la nostra idea». LEGGI ANCHE: Milan, niente Vlahovic? Pavlovic, le condizioni del difensore. Doppio colpo dal Real! Sul Milan: "Nel giocare col Milan a San Siro ci sono tante motivazioni, stiamo lavorando bene in questi giorni, sia sulla fase difensiva che offensiva per provare a rubare punti, vogliamo giocarcela e provare a vincere». 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

