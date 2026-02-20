Strano celebrare la vita senza chi me l’ha donata ma lei non avrebbe voluto vedermi chiusa in casa a piangere | Giada de Blanck festeggia il primo compleanno senza mamma Patrizia

Giada De Blanck ha vissuto un momento difficile il 18 febbraio, quando ha celebrato il suo primo compleanno senza la mamma Patrizia, scomparsa dieci giorni prima. La donna ha scelto di festeggiare in modo semplice, condividendo un’immagine di una torta con le candeline sul suo profilo social. Giada ha scritto che la mamma non avrebbe voluto vederla triste e che preferirebbe ricordarla felice. Nonostante la perdita, la donna ha deciso di onorare il giorno speciale con un pensiero positivo.

Lo scorso 8 febbraio Giada De Blanck ha detto addio a mamma Patrizia, e dieci giorni dopo si è trovata a festeggiare il primo compleanno senza l'amata madre. Una giornata non facile da affrontare, ma che, anche grazie al sostegno degli amici, si è rivelata un'occasione preziosa per celebrare la vita. Un compleanno diverso. Questa è stata la prima volta che Giada De Blanck ha festeggiato senza Patrizia De Blanck, morta a 85 anni dopo una malattia. Giada ha compiuto 45 anni con un sorriso dolceamaro viste le circostanze, ma una forte convinzione: " Non mi avrebbe voluto vedere chiusa in casa a piangere ", ha scritto sui social.