Strade di Messina sotto controllo ecco dove ci saranno autovelox e dispositivi Scout

A Messina, le autorità hanno installato nuovi autovelox e dispositivi Scout per monitorare il traffico. La decisione deriva dagli incidenti recenti, che hanno evidenziato la necessità di controlli più rigorosi sulle strade cittadine. Le apparecchiature verranno posizionate in punti strategici, come le principali arterie e le zone ad alto rischio. I controlli sono stati programmati per migliorare la sicurezza di tutti gli automobilisti e prevenire comportamenti rischiosi. Gli automobilisti sono invitati a rispettare limiti e norme per evitare sanzioni.

Dal 23 febbraio al 1 marzo, la Polizia municipale effettuerà rilevazioni su velocità e divieti di sosta lungo i principali assi cittadini, garantendo sicurezza e regolarità della circolazione La prudenza al volante non è mai troppa. Guidare rispettando limiti di velocità e norme sul divieto di sosta è fondamentale per salvaguardare la propria sicurezza e quella degli altri cittadini. Per rafforzare questo messaggio, da lunedì 23 febbraio a domenica 1 marzo 2026, il Comando della Polizia municipale effettuerà controlli con Autovelox lungo i principali assi viari e utilizzerà il dispositivo Scout per rilevare infrazioni relative ai divieti di sosta.