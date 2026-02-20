Strada provinciale 106 consegnato il Cavalcaferrovia

Il presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, ha partecipato oggi alla consegna del Cavalcaferrovia sulla Strada provinciale 106. La costruzione, realizzata per migliorare la sicurezza degli automobilisti, ha richiesto diversi mesi di lavoro e interventi di manutenzione. Durante l’evento, sono stati presenti cittadini e rappresentanti locali, che hanno potuto vedere da vicino i lavori completati. La nuova infrastruttura sarà presto aperta al traffico.

Il Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi ha partecipato alla inaugurazione e consegna ai cittadini utenti del Cavalcaferrovia sulla Strada provinciale n. 106. Realizzato dal Consorzio Telese Scarl (di cui fanno parte le società Ghella, Itinera, Salcef e Coget Impianti) l'imponente opera è parte integrante del programma di riammagliamento e ristrutturazione della viabilità provinciale interessata dai lavori della tratta Telese-Vitulano per la ferroviaria Alta Velocità Alta Capacità Napoli-Bari, appaltata da Rete Ferroviaria Italiana. L'inaugurazione del manufatto assume una particolare rilevanza perché era atteso da tempo dai cittadini residenti, dagli operatori commerciali e dai produttori delle eccellenze del territorio (in particolare vino ed olio) di un gran numero di Comuni sanniti dell'area telesina che hanno dovuto sopportare pesanti disagi per la interruzione delle strade provinciali al fine di realizzare il nuovo tracciato ferroviario.