storie di contese su oleodotti e transiti di greggio

Mercoledì scorso, l’Ungheria e la Slovacchia hanno deciso di bloccare le esportazioni di gasolio verso l’Ucraina, accusando problemi logistici e di sicurezza lungo le rotte di transito. Questa scelta riguarda principalmente le forniture di carburante destinato alle forze ucraine, fondamentali per le operazioni militari e i trasporti civili. La decisione è arrivata dopo settimane di tensioni tra i paesi coinvolti, con i governi che cercano di tutelare i propri interessi. La situazione rischia di complicare ulteriormente le forniture energetiche nella regione.

Visegrad e oltre La rubrica settimanale sui sovranismi dell'est Europa. A cura di Massimo Congiu Visegrad e oltre La rubrica settimanale sui sovranismi dell'est Europa. A cura di Massimo Congiu Mercoledì scorso i governi ungherese e slovacco hanno annunciato la sospensione delle esportazioni di gasolio verso l’Ucraina. È noto – e se non lo è abbastanza vale la pena di ripeterlo – che il tema delle forniture di questo tipo di energia è al centro di tensioni e dispute. Budapest e Bratislava accusano Kiev di non aver riparato l’oleodotto Druzhba che secondo diversi organi di stampa sarebbe stato danneggiato da un attacco aereo russo avvenuto in territorio ucraino.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

