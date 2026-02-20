Storia di una medaglia d’oro diversa nel pattinaggio di figura
Alysa Liu, campionessa di pattinaggio di figura, ha deciso di tornare in pista dopo aver lasciato lo sport a 16 anni. La giovane ha scelto di riprendere a pattinare solo quando si sente pronta, senza pressioni esterne. La sua passione non si è mai spenta, nonostante la pausa. Questa decisione ha sorpreso molti, considerando le sue vittorie passate. Ora si dedica al pattinaggio con entusiasmo, sempre più determinata a migliorare. La sua storia dimostra che il piacere può vincere sulla pressione dei risultati.
Alysa Liu si era ritirata a 16 anni; poi è tornata, ma alle sue condizioni, pattinando soprattutto per il piacere di farlo Giovedì la statunitense Alysa Liu ha vinto la medaglia d’oro nella gara individuale di pattinaggio di figura alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina. Liu, che ha solo vent’anni, ha così completato un’ottima annata, dopo aver vinto i Mondiali di marzo e la finale del Grand Prix (un importante torneo internazionale) di dicembre. È un risultato sorprendente perché Liu quattro anni fa si era ritirata da tutte le competizioni, ed era tornata a gareggiare solo nel 2024, senza grandi aspettative.🔗 Leggi su Ilpost.it
