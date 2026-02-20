Stop alle spaccate in centro | in carcere il presunto responsabile

Un uomo è stato arrestato a Trento perché ritenuto responsabile di diverse spaccate che hanno danneggiato negozi e banconi nel centro. La polizia ha individuato il sospetto dopo aver analizzato i video delle telecamere di sorveglianza. L'uomo, noto alle forze dell’ordine, aveva già precedenti per reati simili. Le autorità vogliono fermare questa serie di atti vandalici che stanno creando disagio tra i commercianti e i residenti del quartiere. La cattura rappresenta un passo importante per mantenere ordine in zona.

A un 31enne sono stati attribuiti almeno sei colpi ai danni di bar, ristoranti e negozi. Intanto il Comune rafforza il fondo di sostegno per le attività colpite Un presunto autore delle spaccate che hanno colpito il cuore di Trento è stato rintracciato e arrestato. Si tratta di un uomo di 31 anni, di origine macedone, senza fissa dimora e con precedenti penali, individuato dalle Volanti della questura di Trento in piazza Dante e accompagnato in carcere a Spini di Gardolo. Secondo gli inquirenti, al giovane sarebbero riconducibili almeno sei episodi di furto con scasso avvenuti nella scorsa primavera, caratterizzati da una modalità sempre simile: vetrine infrante, ingresso forzato e sottrazione di denaro dai fondi cassa, oltre a merce trovata all’interno dei locali.🔗 Leggi su Trentotoday.it Leggi anche: Prato, furti con spaccate: arrestato presunto responsabile Leggi anche: Sparatoria al Villaggio Dusmet, arrestato il presunto responsabile Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Stop alle spaccate in centro: in carcere il presunto responsabile; Spaccate e furti: da inizio anno identificati 15 responsabili; Credito bancario: Italia spaccata tra grandi gruppi e PMI. L'analisi dell'Ufficio Studi CGIA. Spaccate, scippi e spaccio in aumento. Da Firenze (San Jacopino) arriva un altro appello alle istituzioniGianfaldoni: Chiediamo presenza costante delle forze dell’ordine e interventi più mirati per restituire vivibilità al quartiere. Ecco le zone più critiche del rione ... msn.com Ordine e Libertà. . A PROPOSITO DELL’ARRESTO DI UN ALTRO PRESUNTO AUTORE DI SPACCATE NOTTURNE - facebook.com facebook