Stevenson punta al ricco match con Garcia

Shakur Stevenson ha annunciato di voler affrontare Ryan Garcia in un match che potrebbe attirare molti spettatori e generare un grande bottino. La proposta nasce dall’interesse di entrambi a dimostrare chi è il vero campione tra i pesi leggeri. Stevenson ha fatto sapere che questa sfida rappresenta una grande opportunità per mettere in gioco le proprie capacità e conquistare un pubblico più ampio. I fan attendono con ansia dettagli e date ufficiali di questa possibile battaglia.

La scena dei pesi leggeri guarda a una potenziale sfida di grande richiamo economico tra shakur stevenson e ryan garcia, con i riflettori già puntati sui dettagli che potrebbero definire una transazione molto lucrativa. dopo la vittoria su teofimo lopez, stevenson resta focalizzato sull'opportunità di un match che possa spalancare nuove vie commerciali, senza per questo perdere di vista la componente sportiva. stevenson ha conquistato il titolo in quattro divisioni battendo lopez il 31 gennaio, ma la prestazione non ha immediatamente trasformato la sua immagine in un fenomeno di richiamo generalizzato.