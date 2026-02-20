Stefano De Martino e Gennarino Rita Dalla Chiesa torna all’attacco | Non dà il buon esempio

Gennarino, il cane di Stefano De Martino, ha attirato l’attenzione durante la trasmissione di Rai 1, provocando alcune polemiche. Rita Dalla Chiesa ha criticato l’atteggiamento del conduttore, sostenendo che non rappresenta un buon esempio per il pubblico. La discussione è esplosa dopo che De Martino ha portato Gennarino in studio per creare un clima più informale. La vicenda ha suscitato molte reazioni sui social, dove si parla di responsabilità e comportamento in tv.

L’arrivo di Gennarino, il piccolo Jack Russell che accompagna Stefano De Martino ad Affari Tuoi, è ormai uno dei momenti più attesi del programma di Rai 1. Il tenero cagnolino ha conquistato il pubblico in studio e quello da casa, che ogni sera commenta sui social con affetto e entusiasmo. Non tutti, però, condividono questa scelta. Rita Dalla Chiesa, volto storico della tv e oggi parlamentare di Forza Italia, è tornata a criticare la presenza del quattrozampe nello show, sollevando nuove polemiche sulla sua gestione in quel contesto. Affari Tuoi, perché Rita Dalla Chiesa ha criticato Stefano De Martino.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Stefano De Martino e Gennarino, Rita Dalla Chiesa torna all’attacco: “Non dà il buon esempio” Leggi anche: Rita Dalla Chiesa contro Affari Tuoi per "Gennarino": cosa è successo Leggi anche: Rita Dalla Chiesa contro Affari Tuoi per la presenza di Gennarino: “Non è dignitoso” Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Martina Miliddi: la verità sul rapporto con Stefano De Martino e il paragone con Samira Lui; Stefano De Martino e Martina Miliddi? Il cuore della ballerina batte solo per il suo Spillo; Stefano De Martino: nel garage un'auto che vale una fortuna; Lucio Presta e Stefano De Martino: Non saluto i traditori. Sanremo 2027, Stefano De Martino candidato alla conduzione: la conferma dalla RaiRoberto Sergio ha sorpreso durante una trasmissione radiofonica annunciando il possibile approdo di Stefano De Martino alla conduzione di Sanremo 2027; la questione del direttore artistico e le reazio ... notizie.it Sanremo 2027, conduce Stefano De Martino: annuncio curioso e flash della Rai con un anno d’anticipoStefano De Martino designato per condurre il Festival di Sanremo 2027, le parole a sorpresa del direttore generale della Rai Roberto Sergio ... gossipetv.com Leggo. . Una cosa è certa: Belen Rodriguez non le manda a dire. Da sempre schietta e diretta, l'argentina non è nuova a lanciare frecciatine all'indirizzo dei suoi ex fidanzati, in particolare l'ex marito, ma questa volta la battuta su Stefano De Martino è stata dav - facebook.com facebook Stefano De Martino e le prime parole dopo la morte del padre: "Il mio nome ha la sua voce" x.com