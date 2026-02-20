Stazzo riparte dopo la mareggiata | al via i lavori di ripristino e la piantumazione di 35 alberi sul lungomare

Dopo la violenta mareggiata causata dal ciclone Harry, il borgo di Stazzo riprende i lavori di riparazione. Sono iniziati gli interventi per sistemare le strade e le strutture danneggiate, mentre si preparano a piantare 35 alberi sul lungomare. Le operazioni coinvolgono operai e volontari, che lavorano senza sosta per restituire vita al paese. Le piante, scelte per resistere al clima, saranno piantate nei prossimi giorni, segnando un passo importante per il ripristino del borgo.

Prosegue con determinazione la rinascita del borgo marinaro di Stazzo, duramente colpito dalla violenta mareggiata causata dal ciclone Harry. In questi giorni si susseguono le attività di sgombero e pulizia nelle frazioni del litorale acese, rese possibili grazie all’impegno instancabile di volontari, associazioni, gruppi organizzati e semplici cittadini che stanno contribuendo concretamente al ritorno alla normalità. Parallelamente, sono in corso i lavori in somma urgenza per il rifacimento del lungomare e del tratto di via Spiaggia maggiormente danneggiato. Gli interventi prevedono la riasfaltatura della sede stradale invasa da fango e detriti, la sistemazione dei marciapiedi e il ripristino delle condizioni di piena sicurezza e percorribilità per pedoni e automobilisti.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Leggi anche: Acireale, oltre 100 volontari stamani a Stazzo per interventi sul lungomare dopo il ciclone Harry

Leggi anche: Focene, avviata la piantumazione di nuovi alberi al parco Azzurra Matiddi

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.