Statine | smontati i falsi miti sugli effetti collaterali

Uno studio recente ha smontato i falsi miti sugli effetti collaterali delle statine. I ricercatori hanno analizzato un ampio numero di pazienti e hanno scoperto che molte delle reazioni negative segnalate non sono collegate ai farmaci. In particolare, hanno evidenziato come alcuni sintomi siano legati ad altre condizioni o a effetti collaterali di altri farmaci assunti contemporaneamente. La ricerca dimostra che le statine sono più sicure di quanto si pensasse in passato. La questione rimane aperta per ulteriori approfondimenti.

Per la grande maggioranza dei pazienti, i benefici nella prevenzione di infarti e ictus superano nettamente i rischi, che risultano minimi e in gran parte sovrastimati. Le malattie cardiovascolari restano tra le principali cause di morte a livello globale, con circa 20 milioni di decessi ogni anno. Nel Regno Unito rappresentano circa un quarto di tutte le morti. Le statine sono farmaci largamente prescritti per abbassare il colesterolo LDL, il cosiddetto "colesterolo cattivo". Numerosi studi hanno dimostrato che riducono in modo significativo il rischio di infarto, ictus e altre complicanze cardiovascolari.