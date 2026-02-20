Stati Uniti crescita frena nel 2025 sotto le attese | Trump ha un problema con l’economia

Gli Stati Uniti hanno registrato una crescita economica del 2,2% nel 2025, un dato inferiore alle aspettative e che evidenzia una battuta d’arresto rispetto al 2,8% dell’anno precedente. Il quarto trimestre ha registrato un rallentamento significativo, con una crescita dell’1,4%, ben al di sotto del 4,4% del terzo trimestre. Questa frenata si riflette sulle preoccupazioni degli analisti, che temono effetti duraturi sull’economia. La situazione resta sotto stretta osservazione.

(Adnkronos) – Gli Stati Uniti hanno chiuso il 2025 con il pil in crescita del 2,2%. Si tratta di una frenata rispetto al 2,8% registrato nel 2024 e, soprattutto, è un risultato che sconta un quarto trimestre molto sotto le attese, con una crescita dell'1,4% in netto rallentamento dopo il più 4,4% del terzo trimestre.