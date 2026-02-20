Dopo la faticosa e avvincente sfida dell’ access, che prosegue per tutta la stagione, per Stefano De Martino è tempo di tornare anche in prima serata. Su Rai 2, passata la sbornia della settimana sanremese, si riaffaccia uno dei titoli più forti del canale: Stasera Tutto è Possibile. Mercoledì 4 marzo prenderà il via la dodicesima edizione del comedy show nato nel 2015 con Amadeus, l’ottava con al timone De Martino (conduttore dalla sesta stagione del 2019), che riavrà con sé tutta la squadra di comici e personaggi che hanno di fatto consentito la riuscita di STEP, a cominciare da Herbert Ballerina, ormai compagno di viaggio quotidiano ad Affari Tuoi.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Stasera Tutto è Possibile torna mercoledì 4 marzo

Leggi anche: Stasera tutto è possibile torna su Rai 2: ecco quando inizia

Leggi anche: Stasera Tutto è Possibile torna a febbraio: ecco dove andrà in onda

Amore e Nebbia, la storia di JAMES - SILENT HILL 2 REMAKE [01]

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.