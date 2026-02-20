Stasera Tutto è Possibile torna mercoledì 4 marzo
Dopo la faticosa e avvincente sfida dell’ access, che prosegue per tutta la stagione, per Stefano De Martino è tempo di tornare anche in prima serata. Su Rai 2, passata la sbornia della settimana sanremese, si riaffaccia uno dei titoli più forti del canale: Stasera Tutto è Possibile. Mercoledì 4 marzo prenderà il via la dodicesima edizione del comedy show nato nel 2015 con Amadeus, l’ottava con al timone De Martino (conduttore dalla sesta stagione del 2019), che riavrà con sé tutta la squadra di comici e personaggi che hanno di fatto consentito la riuscita di STEP, a cominciare da Herbert Ballerina, ormai compagno di viaggio quotidiano ad Affari Tuoi.🔗 Leggi su Davidemaggio.it
Argomenti discussi: Quando inizia Stasera tutto è possibile: la data della prima puntata con Stefano De Martino su Rai2
