Startlist 50 km tc maschile sci di fondo Olimpiadi 2026 | orario tv streaming pettorali degli italiani

La startlist dei 50 km maschile di sci di fondo alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si è appena annunciata, con 70 atleti pronti a sfidarsi. La gara, in programma domani alle 11:00, si svolge con partenza di massa e coinvolge anche gli italiani, che puntano a migliorare i loro risultati. La competizione si terrà sulle piste di Dobbiaco, con un tracciato impegnativo che richiede resistenza e tecnica. Gli appassionati potranno seguire la gara in diretta su TV e streaming.

Ultima gara maschile per lo sci di fondo alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Domani, alle 11:00, andrà a svolgersi la 50 km a tecnica classica mass start, o più semplicemente con partenza di massa, che porta dietro il proprio nome tante storie. Di conclusioni, di primati, di speranze. Sarà sesto oro per Johannes Hoesflot Klaebo? Lui se lo augura, e del resto sono alte le quotazioni, ma gli avversari ce li ha soprattutto in casa, da Emil Iversen a Harald Oestberg Amundsen passando per Martin Loewstrom Nyenget. Sarebbe in ogni caso un colpo da primato: sei ori in una rassegna a cinque cerchi non ci sono mai stati.