Stanchezza da Metà Inverno o Carenza di Vitamina D?

La stanchezza diffusa in inverno ha spesso una causa precisa: la carenza di vitamina D. Quando i raggi solari sono pochi, il nostro organismo produce meno questa vitamina, causando affaticamento e spossatezza. Molti notano un calo di energia e umore, soprattutto tra gennaio e febbraio, quando le giornate sono più corte. Un semplice esame del sangue può chiarire se il problema deriva da una carenza o se si tratta solo di stanchezza stagionale. In molti casi, un'integrazione può fare la differenza.

Quando il grigiore del cielo si sposa con il nostro umore e le gambe pesano come piombo, il dubbio sorge spontaneo: sono solo stanca di questo freddo o il mio corpo sta urlando aiuto? Oggi proviamo a fare chiarezza su un sospettato speciale: la Vitamina D. Diciamocelo, l'inverno non aiuta. Con poche ore di luce e temperature che invitano solo al divano e copertina, il nostro corpo tende a entrare in una sorta di "modalità risparmio energetico". Questo fenomeno è spesso legato alla melatonina (l'ormone del sonno) che, con il buio, viene prodotta in quantità maggiori, facendoci sentire perennemente un po' intontite.