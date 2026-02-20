Stanchezza da Metà Inverno o Carenza di Vitamina D?

La stanchezza diffusa di metà inverno si lega spesso alla mancanza di vitamina D, causata dalla ridotta esposizione al sole. Molti avvertono fatica persistente e sensazione di pesantezza alle gambe, confondendola con il semplice affaticamento stagionale. Tuttavia, queste sensazioni potrebbero indicare anche una reale carenza nutrizionale che influisce sul benessere generale. La differenza tra stanchezza normale e problema di salute richiede attenzione ai segnali del corpo.

Quando il grigiore del cielo si sposa con il nostro umore e le gambe pesano come piombo, il dubbio sorge spontaneo: sono solo stanca di questo freddo o il mio corpo sta urlando aiuto? Oggi proviamo a fare chiarezza su un sospettato speciale: la Vitamina D. Diciamocelo, l'inverno non aiuta. Con poche ore di luce e temperature che invitano solo al divano e copertina, il nostro corpo tende a entrare in una sorta di "modalità risparmio energetico". Questo fenomeno è spesso legato alla melatonina (l'ormone del sonno) che, con il buio, viene prodotta in quantità maggiori, facendoci sentire perennemente un po' intontite.

Lividi, stanchezza, pelle spenta e irritabilità possono indicare una mancanza di vitamina CI lividi frequenti, la stanchezza, la pelle spenta e l’irritabilità possono essere segnali di una carenza di vitamina C nel nostro organismo.