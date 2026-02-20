Stadio del Nuoto chiuso da quasi un anno bimbi autistici a rischio regressione Interventi urgenti si faccia chiarezza

Lo Stadio del Nuoto di Caserta è stato chiuso quasi un anno fa a causa della mancanza del certificato antincendio, e la riapertura sembra ancora lontana. La chiusura ha privato molti bambini autistici di un luogo importante per il loro sviluppo, mettendo a rischio i loro progressi. Le famiglie chiedono interventi rapidi per chiarire la situazione e riaprire la struttura. Senza questa piscina, i ragazzi rischiano di perdere un supporto fondamentale per le attività terapeutiche. La questione resta aperta e senza risposte concrete.

Lo Stadio del Nuoto di Caserta è chiuso da quasi un anno e la sua riapertura resta lontana. La chiusura, dovuta alla mancanza del certificato antincendio, ha lasciato centinaia di ragazzi autistici senza la struttura che rappresentava per loro un punto di riferimento fondamentale, non solo sportivo, ma anche educativo e sociale. La Provincia di Caserta, proprietaria dell’impianto, non ha ancora avviato i lavori di adeguamento necessari, nonostante l’intesa siglata con la Federazione Italiana Nuoto (FIN) per un supporto tecnico-specialistico. La conseguenza diretta è che molti ragazzi sono stati costretti a rivolgersi a piscine fuori dal capoluogo, tra San Nicola la Strada e Santa Maria Capua Vetere, spesso senza istruttori formati per gestire le esigenze dei ragazzi con disturbi dello spettro autistico.🔗 Leggi su Casertanews.it Leggi anche: Stadio Nuoto chiuso a Caserta: “Bimbi autistici regrediscono, Provincia faccia lavori” Leggi anche: Fronte comune per lo Stadio del Nuoto: "Ora fare chiarezza per lavoratori e collettività" Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: STADIO DEL NUOTO, CIACK SI GIRA…; Piscina chiusa, petizione di Molinella Nuoto; Futuro Verde A.P.S. inaugura il primo posacenere urbano green della Riviera allo Stadio del Nuoto; Torre D’Ayala, niente restauro prima dei Giochi 2026: fondi Cis esauriti, teli microforati per coprire una brutta figura. Bellator: sono quattro di fila, cade anche la PromogestE sono quattro. Altra vittoria per la Bellator Frusino che allo Stadio del Nuoto di Frosinone si impone contro la Promogest Quartu Sant’Elena nel campionato di Serie C Nazionale - Girone Sardegna. I c ... ciociariaoggi.it Bellator Frusino, vittoria e primato in classifica. Promogest battuta 15-7Allo Stadio del Nuoto di Frosinone i ciociari si sono imposti contro la Promogest Quartu Sant'Elena, formazione sarda, nel campionato di Serie C Nazionale Girone Sardegna ... today.it La Nazionale Under 15 di pallanuoto femminile è in ritiro a Frosinone e si sta allenando presso lo Stadio del Nuoto cittadino. Le giovani atlete del Setterosa giovanile stanno preparando i prossimi impegni ufficiali sfruttando le strutture dell’impianto di viale Oli - facebook.com facebook