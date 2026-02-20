Ssn in crisi tra invecchiamento e risorse insufficienti il report

Il Servizio sanitario nazionale ha subito un duro colpo a causa dell’invecchiamento della popolazione e delle risorse limitate. Secondo un report recente, i fondi disponibili non bastano più a coprire le esigenze crescenti degli anziani e della medicina territoriale. La carenza di personale e i tagli hanno peggiorato la situazione, lasciando molte strutture in difficoltà. In alcune regioni, le liste d’attesa si allungano e i servizi di assistenza sono sempre più ridotti. La crisi si fa sentire in tutto il sistema sanitario.

(Adnkronos) – Il Servizio sanitario nazionale attraversa una crisi profonda, definita da molti osservatori un "lento smantellamento" del modello universalistico nato nel 1978. A fronte di una delle più alte speranze di vita in Europa, il sistema soffre di sottofinanziamento cronico – con una spesa pubblica pari a circa il 6,3% del Pil, inferiore alla