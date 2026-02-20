Squalifica Kalulu richiesta UFFICIALE Juve | È un atto dovuto

La FIGC ha deciso di squalificare Kalulu, una scelta che ha scatenato polemiche e richieste ufficiali da parte della Juventus. Spalletti, allenatore del Napoli, ha commentato che si tratta di un atto inevitabile e giustificato, definendolo un’ingiustizia. Alla vigilia della partita contro il Como, l’allenatore ha confermato come questa decisione possa influenzare il morale della squadra. La risposta ufficiale della Federazione italiana di calcio sarebbe già stata comunicata.

Spalletti conferma tutto alla vigilia del match col Como: “Trattasi di due ingiustizie”. La risposta della FIGC sarebbe già arrivata Spalletti ha confermato tutto nella conferenza stampa di vigilia della sfida col Como. Dopo il ricorso respinto, la Juve ha chiesto la grazia alla FIGC, in sostanza la cancellazione della squalifica di una giornata inflitta a Pierre Kalulu dopo l’ormai famoso doppio giallo per il fallo, anzi non fallo su Bastoni. Squalifica Kalulu, cambia tutto: “È un atto dovuto” (AnsaFoto) – Calciomercato.it “ È un atto dovuto della società, poiché trattasi di due ingiustizie evidenti (con riferimento anche alla prima ammonizione, ndr) a cui tutti sono stati costretti a prendere atto – le parole del tecnico bianconero – Secondo me la società ha fatto bene proprio per la considerazione che è venuta fuori in maniera totale di tutte le componenti”.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Squalifica Kalulu, richiesta UFFICIALE Juve: “È un atto dovuto” Leggi anche: Squalifica Kalulu, cambia tutto: “È un atto dovuto” Leggi anche: Conferenza stampa Spalletti pre Juve Como: «Bremer non sarà della partita, David è convocato. Quello di Kalulu è un atto dovuto della società» Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Inter-Juve, ci rimette solo Kalulu: espulsione ingiusta e ora scatterà pure la squalifica; Cosa rischiano Comolli e Chiellini dopo i fatti di Inter-Juventus; Caso Bastoni-Kalulu, Comolli e Chiellini inibiti: cosa potranno e non potranno fare; JUVENTUS - Squalifica di Kalulu, il club fa richiesta di grazia: l'obiettivo è averlo contro il Como. Juventus in pressing su Gravina: chiesta la grazia per Kalulu dopo il rosso di San SiroLa Juventus ha ufficialmente chiesto l’annullamento della squalifica di Pierre Kalulu, espulso per doppia ammonizione nella partita di San Siro contro l’Inter, ritenuta dal club ingiusta e nata da un ... msn.com Kalulu, la Juve chiede la grazia dopo la squalifica per acclarata ingiustiziaLa Juventus ha chiesto alla Figc la grazia per Pierre Kalulu dopo l'espulsione per doppia ammonizione rimediata a causa della simulazione di Alessandro Bastoni nella partita di sabato scorso persa 3-2 ... corrieredellosport.it La richiesta della Juventus alla FIGC per annullare la squalifica di Kalulu - facebook.com facebook Luciano Spalletti approva la scelta della Juventus di chiedere la grazia alla FIGC sulla giornata di squalifica per Pierre Kalulu: si tratta di un'ingiustizia evidente ammessa da tutti (1/3) x.com