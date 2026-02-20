Squalifica Kalulu niente grazia | Gravina respinge la richiesta della Juventus Tutti i dettagli

La FIGC ha confermato la squalifica di Kalulu, respingendo la richiesta di grazia avanzata dalla Juventus. La decisione arriva dopo l’episodio durante l’ultima partita, quando il difensore è stato ammonito e poi sanzionato. Gravina ha infatti mantenuto la squalifica, impedendo a Kalulu di scendere in campo contro il Como. La Juventus dovrà fare a meno del suo difensore per la prossima partita di campionato.

Calciomercato Sampdoria, i blucerchiati piazzano una cessione! Tutti i dettagli nel comunicato Calciomercato Juve, spunta l’idea Carnesecchi! E’ lui il prescelto per la porta: l’Atalanta fissa il prezzo. Le ultime Neymar apre all’ipotesi ritiro: «Può darsi che a dicembre.». Annuncio del brasiliano che spiazza tutti i tifosi, ecco cosa ha detto! Juventus, un senatore al passo d’addio: potrebbe lasciare i bianconeri in estate! Svelata la sua prossima destinazione Juve Como, non solo l’assenza di Nico Paz: ecco come arrivano i lariani di Fabregas all’Allianz Stadium.🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Squalifica Kalulu, niente grazia: Gravina respinge la richiesta della Juventus. Tutti i dettagli Leggi anche: Kalulu, niente grazia: Gravina ha respinto la richiesta della Juventus. I dettagli Leggi anche: Squalifica Kalulu, respinto ricorso della Juventus che ha fatto richiesta di grazia a Gravina (c’è il precedente Lukaku) IL GOL GENIALE di COSTA alla Juventus Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Caso Bastoni-Kalulu: perché la prova TV non punirà il difensore dell'Inter (e non grazierà lo juventino); Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale; Conte non molla mai, anche con la bava alla bocca: una cosa l'ha emozionato. Niente grazia per Kalulu: la comunicazione alla Juventus, resta la squalificaLa FIGC ha deciso di confermare la squalifica di Kalulu dopo il caos del Derby d'Italia: il difensore dovrà saltare la partita contro il Como. msn.com ‘Grazia’ a Kalulu, la Figc respinge la richiesta della JuventusIl presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, ha respinto la richiesta di una 'grazia' sportiva per il difensore bianconero Pierre Kalulu, avanzata dalla ... lapresse.it #Juventus, squalifica #Kalulu confermata: niente grazia da #FIGC #SkySport #SkySerieA #SerieA x.com #Calcio La #Juventus ha chiesto la grazia per Pierre #Kalulu, dopo la squalifica per la contestata doppia ammonizione di San Siro. Il club bianconero si è rivolto al presidente della #FIGC Gravina per annullare il turno di stop per “Acclarata ingiustizia”. Minim - facebook.com facebook