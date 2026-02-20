Squalifica Kalulu i bianconeri chiedono la ‘grazia’ per riavere il difensore contro il Como! Ecco cosa sta succedendo

Kalulu è stato squalificato, e i bianconeri hanno presentato un ricorso alla federazione sperando di riaverlo in campo contro il Como. La società ha fatto appello alla clemenza per evitare di perdere il difensore chiave nella prossima partita. La decisione potrebbe influenzare le scelte tattiche di Allegri, che conta molto su Kalulu per la difesa. La richiesta di grazia è arrivata nelle ultime ore. La risposta ufficiale arriverà nei prossimi giorni.