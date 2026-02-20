Squalifica Kalulu Gazzetta | difficile che Gravina conceda la grazia Il motivo

Kalulu è stato squalificato, e secondo la Gazzetta è improbabile che Gravina decida di revocare la decisione. La causa principale è la gravità dell'infrazione, che ha portato all'espulsione durante l'ultima partita. La Federazione ha già preso una posizione dura, e le possibilità di ottenere una grazia restano basse. La decisione finale spetta ora al presidente della FIGC. La questione rimane molto discussa tra gli addetti ai lavori.

per cui sarebbe complesso cancellare il provvedimento del Giudice Sportivo. Nonostante la fermezza della Juventus nel richiedere la grazia per Pierre Kalulu, la strada verso un'assoluzione lampo appare decisamente in salita. A riportarlo è Gazzetta.it che spiega come il nodo sia prettamente giuridico: a differenza del caso Lukaku del 2023, nato per combattere il razzismo (valore fondante dell'ordinamento sportivo), l'espulsione del francese scaturisce da un puro errore di valutazione tecnica su un fatto di campo.