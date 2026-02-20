Spunta la richiesta di Antonio Conte ad ADL per la prossima stagione

Antonio Conte ha chiesto a De Laurentiis di allenare il Napoli nella prossima stagione. La richiesta arriva dopo aver valutato le opportunità di mercato e le potenzialità della squadra. L’allenatore desidera portare esperienza e nuovi stimoli per migliorare il rendimento. La rosa partenopea si sta rafforzando con alcuni acquisti recenti, puntando a ottenere risultati più consistenti. La decisione dipende ora dalla disponibilità del presidente e dalle trattative in corso. La situazione resta aperta, in attesa di sviluppi ufficiali.

Il Napoli avrà come obiettivo principale di questa seconda parte di stagione rientrare tra le prime quattro in classifica per poter qualificarsi alla prossima Champions League. A tal proposito, in vista della prossima stagione, emergono novità riguardo all’organizzazione estiva secondo indiscrezioni raccolte da AreaNapoli. L’idea centrale non sarà tagliare i costi, bensì investire con maggiore attenzione e visione strategica. La società vuole costruire una squadra competitiva attraverso scelte mirate, capaci di garantire continuità tecnica e sostenibilità nel tempo. Durante il mercato invernale, il presidente Aurelio De Laurentiis ha già dato segnali chiari in questa direzione.🔗 Leggi su Dailynews24.it Leggi anche: Calcio, ad Antonio Conte la panchina d’oro della stagione 2024-2025 Leggi anche: Napoli, ADL prepara la rivoluzione il prossimo anno: in panchina vuole ancora Antonio Conte Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Fiera delle Palme 2026 -Sono scaduti i termini per partecipazione alla spunta – commercio su aree pubbliche; IL PARADOSSO EMILIANO; Assonautica la spunta davanti al Tar: sospeso il provvedimento di sgombero dell’area demaniale; In Rai lo sciopero bianco anti Petrecca e le sue mancate dimissioni. Assonautica la spunta davanti al Tar: sospeso il provvedimento di sgombero dell’area demanialeIn seguito all'udienza in Camera di Consiglio tenutasi in data 11.02.26 presso il TAR Lecce, la I Sezione (Pres. e Rel. Dott. S. Giancaspro, Referandari ... corrieresalentino.it Il sindaco Mattia Missiroli indagato per le botte alla moglie: imbarazzo Pd. Spunta una richiesta d’aiuto della donna nel 2012Cervia (Ravenna), 22 dicembre 2025 – FdI chiede le dimissioni, mentre il Pd resta cauto: Confidiamo che si possa giungere nel minor tempo possibile a chiarire in modo inequivocabile la vicenda. ilrestodelcarlino.it Spazio Napoli. . Antonio Conte e un futuro sulla panchina azzurra ancora tutto da scrivere Francesco Modugno ne parla così nel corso di “Giochiamo d’anticipo” #Conte #Modugno #SSCNapoli - facebook.com facebook Rasmus Hojlund affascinato dalla mentalità vincente di Antonio Conte Nell'intervista concessa a "Il Mattino", il danese ha definito "serial winner" il suo allenatore #SSCNapoli #Hojlund #AntonioConte x.com