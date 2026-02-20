Sportello psicologico e sport diffuso a Barriera di Milano

A Barriera di Milano, lo sportello psicologico e le attività sportive diffuse sono stati realizzati per rispondere alle esigenze della comunità. La causa principale è l’aumento di giovani e famiglie che cercano aiuto e occasioni di svago vicino casa. Lo sportello offre consulenze gratuite per problemi di lieve e media entità, mentre nei cortili delle case popolari e nei parchi si organizzano giochi e allenamenti per bambini e adolescenti. In questo modo, si favorisce il benessere e l’integrazione tra gli abitanti del quartiere.

Dal supporto psicologico per casi di lieve-media entità allo sport per bimbi e adolescenti nei giardinetti e nei cortili delle case popolari. Sono i nuovi interventi, tutti gratuiti, promossi dall’associazione ACP Humanitarian Aid nel quartiere torinese di Barriera di Milano, dove è presente dal 2019 con uno spazio polivalente chiamato “Digit@TO” (via Maddalene 30a). All’interno di questo centro offre un aiuto per lo svolgimento di pratiche digitali (attivazione Spid, comunicazioni con enti pubblici, stesura curriculum vitae, InformaLavoro); corsi di informatica, sartoria, lingua italiana e inglese; servizi di dopo-scuola e aiuto compiti; Estate ragazzi; distribuzione alimentare e di vestiario.🔗 Leggi su Torinotoday.itImmagine generica

