Sportello psicologico e sport diffuso a Barriera di Milano

A Barriera di Milano, lo sportello psicologico e le attività sportive diffuse sono stati realizzati per rispondere alle esigenze della comunità. La causa principale è l’aumento di giovani e famiglie che cercano aiuto e occasioni di svago vicino casa. Lo sportello offre consulenze gratuite per problemi di lieve e media entità, mentre nei cortili delle case popolari e nei parchi si organizzano giochi e allenamenti per bambini e adolescenti. In questo modo, si favorisce il benessere e l’integrazione tra gli abitanti del quartiere.

Dal supporto psicologico per casi di lieve-media entità allo sport per bimbi e adolescenti nei giardinetti e nei cortili delle case popolari. Sono i nuovi interventi, tutti gratuiti, promossi dall’associazione ACP Humanitarian Aid nel quartiere torinese di Barriera di Milano, dove è presente dal 2019 con uno spazio polivalente chiamato “Digit@TO” (via Maddalene 30a). All’interno di questo centro offre un aiuto per lo svolgimento di pratiche digitali (attivazione Spid, comunicazioni con enti pubblici, stesura curriculum vitae, InformaLavoro); corsi di informatica, sartoria, lingua italiana e inglese; servizi di dopo-scuola e aiuto compiti; Estate ragazzi; distribuzione alimentare e di vestiario.🔗 Leggi su Torinotoday.it Leggi anche: Un nuovo sportello per le vittime con supporto legale e psicologico Leggi anche: Sportello psicologico in farmacia: "Una risposta al disagio sociale" Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Sportello psicologico e sport gratuito: ecco come rinascerà Barriera; Unipr4Life cresce: nuove iniziative per il progetto dell’Università per il ben-essere della comunità; NOTA STAMPA - Slalom di voci: il contributo della psicologia alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 SENZA ALLENARE LA MENTE IL PODIO È PIÙ LONTANO IL SOGNO OLIMPICO PARTE DALLA TESTA; Percorso di ginnastica posturale. Sportello psicologico e sport diffuso a Barriera di MilanoDal supporto psicologico per casi di lieve-media entità allo sport per bimbi e adolescenti nei giardinetti e nei cortili delle case popolari. Sono i nuovi interventi, tutti gratuiti, promossi dall’ass ... torinotoday.it Nasce il primo sportello di counseling psicologico rivolto agli sportivi e alle sportiveFondazione Snaitech e l’associazione ChangeTheGame uniscono le forze per promuovere un ambiente sportivo a misura di atleta e annunciano oggi la loro nuova collaborazione. Grazie all’incontro di ... corrieredellosport.it Abbiamo sognato spazi liberi di salute psicologica nel territorio di Napoli Est. Oggi quel sogno fa un nuovo passo concreto. Nell’ambito del progetto @eudaimonianapoli, apre le porte un nuovo sportello psicologico gratuito rivolto ai giovani e alle famiglie - facebook.com facebook